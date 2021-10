[SPOILER] - Medhi connait la vérité sur Zacharie !

Medhi et Hortense racontent à Eliott qu’ils sont allés chez le chef Landiras pour lui parler. Medhi regrette ce qu’il a fait et se sent responsable du départ du chef. Il veut se faire pardonner. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.