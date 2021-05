[SPOILER] - Mehdi renvoyé de l'Institut !

Teyssier ne veut plus que Mehdi assiste aux cours. Sa leucémie s’aggrave et l’Institut risque gros s’il lui arrive quelque chose. Teyssier lui propose des cours à distance mais Mehdi rejette cette idée, il se sent bien et veut continuer à étudier comme tout le monde. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18H30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.