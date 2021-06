[SPOILER] - Noémie prête à poignarder Teyssier !

L'état de Noémie est inquiétant. Prise d'une nouvelle crise d'angoisse, Teyssier l'accule et pense qu'elle le provoque. Noémie menace alors Teyssier avec un couteau, avant de se résigner et de fondre en larmes... Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18H30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.