[SPOILER] - Noémie sur le point de tout découvrir...

Noémie se confie à sa sœur Stella sur son couple avec Gaëtan. Elle le trouve distant avec elle en ce moment et se pose des questions. Stella essaie de la rassurer mais Noémie est belle et bien sur le point de découvrir ce qu'il se passe entre Gaëtan et sa sœur…