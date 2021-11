[SPOILER] - Nouveau couple à l'Institut !

Teyssier a tout orchestré pour que Zacharie et Gabrielle se retrouvent. Il a fait un deal avec Gabrielle pour qu'elle se rapproche de Zacharie en échange d'une place dans un grand restaurant étoilé. Son but ? Remonter le moral de Zacharie pour qu'il sorte un dessert du tonnerre !