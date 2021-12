[SPOILER] - Nouveau couple à l'Institut !

Souleymane a voulu frapper un grand coup pour que Deva succombe à son charme. Bingo, un parterre de lumière pour la remercier de l'avoir aidé. Too much ! Pas du tout. Regardez !