[SPOILER] - Octogone à l’Institut !

Pour Maxime, les récentes provocations de Greg et Lionel sont la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En les confrontant, il s'emporte et en vient aux mains. S'en suit une bagarre aux yeux de tous, et notamment de Louis qui refuse de les séparer.