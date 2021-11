[SPOILER] - Olivia découvre le vrai visage de son ex-mari !

Célia a beau raconter à Olivia tout ce que le chef Simony lui a fait, elle ne la croit pas. Olivia est prête à tout pour défendre son ex-mari et n’arrive pas à accepter qu’il puisse être un agresseur. Mais elle va vite découvrir son vrai visage et tomber de haut… Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.