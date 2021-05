[SPOILER] - Que cache Constance à ses enfants ?

Théo et Maxime découvrent une photo de Constance enceinte, alors que ses deux enfants sont présents à ses côtés. Théo confronte sa mère, qui prétend être enceinte de Charlène et que le bébé qu’elle porte est celui de son amie qui a pris la photo. Les deux garçons ont du mal à la croire… Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18H30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.