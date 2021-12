[SPOILER] - Rien ne va plus entre Lisandro et Anaïs !

La fête du nouvel an est un sujet sensible pour Lisandro et Anaïs. La jeune fille voulait organiser une fête avec ses amis chez eux, mais Lisandro n’est pas très emballé à l’idée de fêter la nouvelle année avec ses élèves. Il y a des tensions dans leur couple...