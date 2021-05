[SPOILER] - Rose et Antoine deviennent élèves...

Rose et Antoine quittent leurs bureaux pour mieux se confronter à la réalité des cuisines. Vêtus d’un uniforme, ils assistent au cours des élèves de première année. Si le couple s’en sent capable, l’annonce du plat à réaliser par Clotilde risque de corser ce nouveau challenge. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18H30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.