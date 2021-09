[SPOILER] - Salomé frappe Ambre !

Ambre et Charlène discutent et se réjouissent du départ de Maxime. Salomé entend leur conversation et ne peut s’empêcher d’exprimer sa colère à Ambre. Les deux jeunes filles se provoquent jusqu’à ce qu’Enzo les sépare. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.