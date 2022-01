[SPOILER] - Salomé met en garde Charlène sur Louis

Louis a retourné le cerveau de Charlène au point qu'elle tourne le dos à son père. Salomé ne rate pas une occasion de la mettre en garde, elle connaît bien son ex et sait de quoi il est capable.