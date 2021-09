[SPOILER] - Salomé prête à tout pour se venger.

En proie à la vengeance d’une élève, Maxime se trouve pris dans un piège et risque de perdre gros. A l’institut, deux étudiants révèlent leurs habitudes amoureuses et bouleversent les normes. En cuisine, Teyssier tente par tous les moyens de protéger Charlène de la jalousie d’un autre élève. .. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.