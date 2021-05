[SPOILER] - Salomé reçoit un nouveau mot de sa mère !

Salomé se confie à Maxime dans les vestiaires et trouve que le comportement de Charlène à son égard a changé. En ouvrant son casier elle trouve un nouveau mot de sa mère, qui informe ne plus vouloir la rencontrer… Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18H30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.