[SPOILER] - Salomé révèle à Maxime la liaison d’Anaïs et Lisandro !

Enzo se confie à Maxime et Salomé. Il commence à avoir de sérieux doutes sur la relation entre Anaïs et Lisandro. Une fois Enzo parti, Maxime décèle que Salomé sait des choses. Elle lui dit tout…