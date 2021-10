[SPOILER] - Salomé se venge de Ambre

Tout le monde s’active en cuisine pour le service du midi et c’est Salomé qui supervise les premières années. Alors que Théo la prévient qu’une assiette est brulante, elle profite de ses fonctions et demande volontairement à Ambre d’emmener l’assiette en salle. Evidement elle se brûle violement. La vengeance est un plat qui se mange froid pour Salomé ! Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.