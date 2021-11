[SPOILER] - Salomé vrille quand elle apprend...

Qui aurait pu s’y attendre ? Ambre et Solal invitent Salomé et Maxime à boire un verre chez eux. Ils peinent à trouver des sujets de conversation jusqu’à ce que Salomé pose une question fatidique. La réponse la fait vriller immédiatement… Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.