[SPOILER] - Simony a une nouvelle proie !

La Masterclass continue pour Simony et ses élèves. Son comportement avec Deva a complétement changé, il juge son plat beaucoup plus sévèrement et ne lui laisse rien passer. Mais apparemment ce n'est pas sans raison. Simony a une nouvelle proie dans l'Institut, Lionel les a aperçus…