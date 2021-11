[SPOILER] - Simony sur le point de tomber !

La Masterclass est sur le point de se terminer et les chefs s’apprêtent à déguster les dernières recettes des élèves. Au même moment, Clotilde arrive et confie quelque chose à l’oreille d’Antoine. Simony se décompose subitement et perd ses moyens. Il est sur le point de tomber … Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.