[SPOILER] - Solal choisit entre Ambre et Célia !

Furieuse, Célia en veut à Solal et lui reproche de l’avoir manipulé avec Ambre. Il tente de lui déclarer sa flamme et de lui avouer son amour mais cette dernière n’a plus confiance en lui. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.