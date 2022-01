[SPOILER] - Solal jaloux de Tom ? Réponse !

Ambre est touchée par l’histoire de Tom et veut l’aider après le harcèlement qu’il a subi. Mais Solal s’inquiète de leur rapprochement et lui demande cash si elle est intéressée par Tom ! Son explication s’avère être bien plus complexe que ça... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.