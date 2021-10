[SPOILER] - Solal VS Jérémy !

Jérémy retrouve son grand père et Solal en train de travailler dans le marais. L'occasion pour lui d'avoir une petit discussion avec Solal. Il cherche à le rassurer quant à sa relation avec Célia, mais Jérémy reste sur la défensive et n'est pas prêt à accepter leur relation.