[SPOILER] - Stella et Célia s'embrassent !

Après une balade à vélo et un apéro dans les marais salants, Célia et Stella se rapprochent. Célia avoue avoir ressenti quelque chose de puissant lors de la séance photo. Mais c'est Stella qui fait le premier pas. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.