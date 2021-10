[SPOILER] - Stella et Gaëtan dérapent !

En plein jogging, Stella tente de parler à Gaëtan au sujet de leur relation et du fait qu'ils se soient embrassés. Elle lui avoue ses sentiments, elle est dingue de lui et ne sait plus comment se comporter lorsqu'il est là. Gaëtan succombe et l'embrasse, lui aussi pense à elle tout le temps.