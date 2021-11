[SPOILER] - Stella lance un ultimatum à Gaëtan

Stella ne supporte plus de mentir à sa sœur. Elle s’en veut de plus en plus et veut trouver une solution. Ça ne peut pas continuer comme ça, elle pose un ultimatum à Gaëtan et l’oblige à choisir entre Noémie et elle. Quel va être le choix de Gaëtan ? Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.