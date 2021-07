[SPOILER] - Strip-tease au pop-up !

Lors d'un nouveau live pour promouvoir le restaurant pop-up, les choses partent en vrille. Eliott, Marta, Théo et Célia improvisent et terminent leur séance en tenue sexy. Le buzz est lancé ! Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.