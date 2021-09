[SPOILER] - Teyssier donne un ultimatum à Eliott !

Teyssier est en forme en ce moment. Entre la Macarena, la paire de collant et les pirouettes, on a le droit à un festival de répliques acerbes. Et cette fois encore, Eliott est le Bouc émissaire. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.