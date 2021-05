[SPOILER] - Teyssier fait ses adieux à Mehdi

L’Institut est réuni à l’amphithéâtre pour une cérémonie en l’honneur de Mehdi. L’étudiant a achevé son dessert-signature et va pouvoir aller se soigner. Teyssier livre un vibrant discours saluant le courage et la créativité de Mehdi. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18H30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.