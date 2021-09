[SPOILER] - Teyssier sort le grand jeu pour anéantir Louis

Teyssier est en forme en ce début de semaine. Il n'aime pas Louis. Cela, on le sait ! Mais aujourd'hui, Teyssier a décidé de l'anéantir. De l'humilier face à un parterre de grands chefs. On vous a dit qu'il était en forme... Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.