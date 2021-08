[SPOILER] - Teyssier traumatise les nouveaux élèves !

Fidèle à lui-même, Teyssier est sans pitié lors de l’épreuve de pâtisserie. Mais pour ces aspirants élèves, non habituées au caractère intransigeant du directeur, cela est plus que difficile à supporter…. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.