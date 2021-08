[SPOILER] - Théo en très grande difficulté !

La cuisine du Double A est en plein rush, les commandes affluent et la brigade prend du retard. L'organisation et les méthodes de travail de Théo sont critiquées à la fois par Lisandro et par Clotilde.