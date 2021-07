[SPOILER] - Théo lance son idée de pop-up en live !

Au cours d’un live culinaire, Théo partage son nouveau projet : la mise en place d’un restaurant éphémère à l’Institut, entre barbecue et gastronomie. A l'instar des spectateurs, Rose et Marta sont très enthousiastes ! Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18H30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.