[SPOILER] - Théo met un coup de boule à Louis en plein service !

Théo peine à asseoir son autorité face à Louis au Double A. Ce dernier n’a en effet pas digéré d’être rétrogradé second de la brigade. Mais alors que la situation s’envenime entre les deux, Théo craque et lui assène un coup de tête pour couper court à ses provocations ! Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.