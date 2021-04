[SPOILER] - Théo quitte l’Institut !

Théo ne supporte pas de voir son père à la tête de l'Institut et confie à Martha son désir de quitter l'école. Constance surprend leur conversation et tente de raisonner son fils. Lassé de voir sa mère défendre Teyssier, il songe même à quitter le domicile familial !