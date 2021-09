[SPOILER] - Tom - Charlène : le bisou !

Tom et Charlène sont ravis, leur vidéo ASMR est un succès. Les internautes sont ravis et ne diraient pas non à une nouvelle collaboration. Tom profite de ce moment rien qu’à eux pour l’embrasser… Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.