[SPOILER] - Un client mystère !

Les sœurs Rivière ont monté leur propre affaire et travaillent avec Noémie et Elodie. Alors qu’elles se réjouissent de cuisiner pour leurs premiers clients, une commande passée par un client qu’elles connaissent bien ne manque pas de les étonner… Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.