[SPOILER] - Un élève emblématique de l'Institut est viré !

Louis reprend les rênes de l’Institut et chamboule toute l’organisation de Double A. Il décide de virer Théo et de le remplacer par Enzo. Ce dernier devient alors le nouveau chef du restaurant, sans aucune expérience... Mais Théo ne va pas se laisser faire. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.