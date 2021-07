[SPOILER] - Nouveau personnage

Alors que Célia et ses grands-parents dinent sur la terrasse, un taxi dépose Ambre et Solal, un couple d'étudiants ayant réservé une chambre d'hôte. Problème, la grand-m-re de Célia a complètement oublier de leur préparer la chambre !