[SPOILER] - Une élève de l'Institut entre la vie et la mort !

Rose et Elliot retrouvent Jasmine à terre dans la réserve. Elle a pris des somnifères pour dormir, mais c’est incompatible avec son traitement !! Elle est dépassée et se sent coupable. Tout le monde pense qu’elle a piégé Greg pour lui voler son héritage. Rose et Elliot ne perdent pas une minute et l’emmène dans un endroit plus calme pour s’occuper d’elle. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.