[SPOILER] - Une lueur d'espoir pour Eliott ?

A l'infirmerie, Eliott relève ses progrès respiratoires et se dit prêt à reprendre les cours à l'Institut. Constance et Greg jugent cette décision un peu précipitée mais Eliott veut à tout prix reprendre la cuisine.