[SPOILER] - Yann et Aurélien agressés sous les yeux de ...

Yann et Aurélien se promènent en pleine rue. Ils sont encore dubitatifs quant au choix d'Eliott d'aller rencontrer sa mère. Quand un homme les interpelle. "Hey, allez vous embrasser ailleurs". Une bagarre éclate. Heureusement, une voiture de police arrive. Et devinez qui se trouve dans cette voiture ? Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.