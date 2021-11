[SPOILER] - Zacharie découvre la manipulation de Teyssier !

Zacharie voit désormais clair dans le jeu de Teyssier et n’apprécie pas sa manipulation. Tout ce qu’il a fait à l’Institut est un mirage pour lui. Il se sent utilisé et est bien remonté contre lui. Il ne veut plus rien avoir à faire avec Teyssier. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.