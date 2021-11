[SPOILER] - Zacharie sous le choc quand il voit...

Zacharie aperçoit son ex Gabrielle au loin dans les jardins de l’Institut. Ils sont tous les deux sous le choc et n’en reviennent pas. Il cherche tout de suite à savoir pourquoi elle l’a quitté subitement et veut avoir des explications. Mais Gabrielle refuse de lui répondre. Il doit apprendre à l’oublier. Retrouvez "Ici tout commence", du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1. Retrouvez tous les replay, extraits et bonus tous les jours sur MYTF1.