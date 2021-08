Sylvie quitte François - ITC du 6 août 2021 en avance

Alors que François reprend ses esprits, Sylvie lui annonce que ses sentiments se tournent vers Pierre et qu’elle va donc partir. Louis ne supporte pas d’avoir été relégué second de la brigade et blâme Claire pour ne pas l’avoir défendu. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.