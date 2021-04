Teyssier est le nouveau co-directeur de l’Institut ! – ITC du 19 avril 2021 en avance

L’équipe pédagogique et les élèves sont sous le choc. Claire les a réunis dans l’amphithéâtre pour annoncer qu’elle nomme Teyssier co-directeur de l’Institut ! Antoine, Clotilde et Rose exigent des explications. Claire prétend que Teyssier est le plus apte à la seconder dans ses tâches. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18H30 sur TF1.