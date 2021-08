Teyssier s'emporte contre Louis - ITC du 25 août 2021 en avance

Teyssier confronte Louis et lui reproche d'avoir pris la défense de Kelly. Louis soutient que son plat à fait la différence, tout en avouant à Teyssier qu'il espère obtenir une place permanente à l'Institut. Alors que Rose et Constance s'apprêtent à appeler l'ASE, une candidate au concours, Léna, leur remet un doudou qu'elle aurait trouvé dans le parc.