Teyssier, seul contre tous ? - ITC du 14 juillet 2021 en avance

Teyssier refuse d’être l’objet de menaces et de se tourner les pouces mais ses méthodes radicales ne plaisent guère à Antoine et Clotilde. Kelly, stressée par l’attitude du directeur, commence à s’inquiéter pour son avenir et celui de sa mère. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.