Un accident prémédité ? - ITC du 26 juillet 2021 en avance

Kelly est tirée d'affaires et se repose chez elle. Maxime pense que la présence de cette vipère n'était pas un hasard. Il soupçonne François et suit son intuition. Retrouvez "Ici tout commence" du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.