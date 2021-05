Vive émotion chez les Teyssier - ITC du 12 mai 2021 en avance

Emmanuel et Constance emmènent Théo et Charlène sur la plage. Ils ont dispersés ici il y a plus de 20 ans, les cendres de leur fils Simon. Dans une atmosphère bouleversante, la famille Teyssier se recueille et se retrouve. Hortense et Mehdi s'attirent la colère de Clotilde.